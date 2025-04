PM prende dupla armada que planejava possível ataque ao CPP no Lago Norte

Dois homens, de 40 e 29 anos, foram detidos por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) na manhã deste sábado (5), por volta das 6h30, na DF-005, nas proximidades da Prainha, no Lago Norte.

A dupla foi flagrada com uma arma de fogo após uma denúncia anônima que alertava sobre um possível ataque ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

A informação repassada à PM dava conta de que dois indivíduos, a bordo de um veículo Peugeot, haviam saído do Paranoá com destino ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde pretendiam agir durante a liberação de detentos do regime semiaberto.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou e interceptou o carro suspeito. Na revista, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, carregada com 11 munições, escondida no interior do veículo.

Questionado, o motorista alegou que levava a arma a pedido do filho, que cumpre pena no CPP e estaria sofrendo ameaças dentro da unidade.

Ambos foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada por porte ilegal de arma de fogo.