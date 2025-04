Carro da Vacina leva imunização à Ceilândia

Na sexta-feira (4) e no sábado (5), o Carro da Vacina marcou presença em Ceilândia. A ação ofereceu testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de kits odontológicos, orientações de saúde e vacinas do calendário infantil e adulto.

“O objetivo é estarmos em locais com grande presença de pessoas, levando as vacinas para melhorar a cobertura vacinal da nossa região, além de oferecer outros serviços de saúde”, explicou a chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Oeste, Zildene Bitencourt.

Quem esteve presente aprovou a iniciativa. “Achei ótimo. É importante nos protegermos para evitar doenças. Eu tomei vacina contra tétano, febre amarela, hepatite B e a tríplice viral”, contou a estudante Letícia Dias, 18 anos. Já a moradora Elke Ferreira, 43, também se beneficiou da ação: “Aproveitei para fazer o teste rápido de IST, porque acho muito importante a gente se cuidar e estar com a saúde em dia. Prevenção é essencial”.

Saúde sobre rodas

Criado em janeiro de 2022, o Carro da Vacina é um projeto da Superintendência de Saúde da Região Oeste – que abrange Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente e Pôr do Sol – e nasceu como reforço à campanha de vacinação contra a covid-19. Desde então, a iniciativa ganhou força e se expandiu para outras regiões administrativas do DF, como Planaltina, Gama, São Sebastião, Sol Nascente, Água Quente, Guará e Plano Piloto, levando imunização e cuidados de saúde diretamente às comunidades.

Com mais de 57 mil doses aplicadas desde o início do projeto, o veículo se tornou uma das principais estratégias de busca ativa da SES-DF para ampliar a cobertura vacinal. A cada parada, cerca de 20 profissionais de saúde – entre enfermeiros, técnicos em enfermagem e odontólogos – realizam atendimentos com vacinas do calendário infantil e adulto, além de oferecer orientações gerais sobre saúde.

O Carro da Vacina percorre diferentes regiões do DF todo sábado. O cronograma é divulgado no site da SES-DF.

*Com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF)