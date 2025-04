Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico de drogas no Itapoã

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, no início da noite deste sábado (5), um homem de 27 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Itapoã. A prisão ocorreu por volta das 18h30, após denúncias anônimas recebidas por equipes do 20º Batalhão.

De acordo com a PM, as informações indicavam que um indivíduo, monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria atuando no comércio ilegal de entorpecentes na região. Durante o patrulhamento reforçado, os militares localizaram um homem com as características informadas e realizaram a abordagem.

Com ele, foi encontrada uma porção de maconha. Na sequência, os policiais se dirigiram à residência do suspeito, onde localizaram uma mochila contendo dois pacotes da droga conhecida como skunk — uma versão mais potente da maconha, com alta concentração de THC — além de um pote com a mesma substância, porções fracionadas e prontas para a venda, uma porção de cocaína, R$ 561 em dinheiro e duas balanças de precisão.

O suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia, incluindo tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia, onde responderá novamente por tráfico.