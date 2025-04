Saiba como adotar animais de grande porte resgatados no DF

Em 2024, cerca de 200 animais de grande porte receberam um novo lar por meio do projeto Adote um Animal.

O titular da Seagri-DF, Rafael Bueno, afirma que o trabalho é crucial para que os animais que anteriormente sofriam maus-tratos ou subnutrição possam viver em um ambiente saudável, onde resgatam a parte de saúde e bem-estar. “A retirada desses animais da rua tem como objetivo diminuir o risco para pedestres e automóveis, bem como a transmissão de doenças, além de manter uma cidade mais ordeira e limpa. Tudo isso garantindo os bons tratos a esses animais, que muitas vezes são abandonados e jogados nas ruas da cidade”, destacou.

O gestor recordou, ainda, que uma subsecretaria foi criada para a proteção de grandes animais em complementação ao trabalho já realizado com os pequenos animais pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), com o intuito de ampliar as ações de resgate em vias públicas. “Dentro dessa nova estrutura nós passaremos a ter uma equipe de fiscalização que ficará volante no DF, trabalhando com inteligência em operações conjuntas que buscam identificar e atuar onde ocorre a maior prevalência de animais abandonados”, detalhou.

Acolhimento e tratamento

Após serem resgatados, os equinos seguem para o curral da Gerência de Apreensão de Animais (Gean), onde são microchipados e passam por uma triagem veterinária e exames clínicos. Aqueles que não estiverem bem de saúde são tratados em parceria com o Hospital Veterinário de Grandes Animais (Hvetão), enquanto os que estão saudáveis vão para um piquete separado onde aguardam o prazo determinado por lei até seguirem para o curral de adoção.

“Assim que o animal chega, a gente faz uma identificação por meio de marcação com um bastão de cor. Ele fica num piquete de espera, e depois é feita coleta de sangue e análise fenotípica do animal para identificar as características e ver se tem algum tipo de lesão ou requer algum tratamento”, explicou o zootecnista da unidade, Lincoln Oliveira.

A diretora da Gean, Fernanda Oliveira, lembra que o Adote um Animal está em funcionamento desde 2020 e partiu da Lei dos Carroceiros, que implementou a legislação em vigor com a Portaria nº 52 de 2020 e determina um prazo de 30 dias para os animais serem reivindicados ー além de impedir que eles sejam levados por donos que já tiveram animais apreendidos pela pasta. Para adotar, é necessário que a pessoa interessada tenha um espaço adequado para receber o animal e esteja ciente de todos os cuidados necessários que ele exige, como uma alimentação específica.

“A gente consegue direcioná-los para ter uma segunda chance, um novo lar. E temos muitos resultados positivos com os novos proprietários, que se mostram bem felizes com os animais, sendo perceptível um tratamento melhor do que as condições em que eles foram apreendidos”, observou Fernanda.

Como adotar

Quem tiver interesse em adotar um dos animais de grande porte disponíveis no Curral da Seagri deve comparecer à sede da secretaria, localizada no Setor Terminal Norte (STN), na Asa Norte.

Entre os documentos exigidos, é necessário um comprovante de residência, identidade (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Também é preciso preencher os formulários de responsabilidade, junto a informações detalhadas sobre a propriedade e finalidade da adoção.

A relação documental completa está disponível no site da Seagri-DF. Todos os dados fornecidos são checados por servidores; caso o cadastro seja aprovado, a adoção é autorizada e o adotante terá direito a três visitas de veterinários da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) para garantir que o animal esteja recebendo os cuidados adequados em seu novo lar.

Com informações da Agência Brasília