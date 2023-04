PM encontra veículo furtado e prende suspeitos após perseguição no Sudoeste

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos possuem diversas passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, roubo, furto e receptação

Por Gabriel Resende

Na noite desta sexta-feira (14), a Polícia Militar do Distrito Federal atuou em uma operação que resultou na prisão de dois homens que haviam furtado um veículo no Guará.

O Grupo Tático Operacional do 3º BPM (GTOP 23), recebeu a informação do furto e iniciou as buscas pelo veículo. Com o auxílio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram localizar o automóvel na Primeira Avenida, no Sudoeste.

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos iniciaram uma fuga do local, após a perseguição, os suspeitos foram interceptados e presos em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos possuem diversas passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, roubo, furto e receptação.

Eles foram encaminhados à Delegacia mais próxima para prestarem esclarecimentos sobre o caso.