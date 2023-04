Micro-ônibus tomba na DF 205

Um micro-ônibus tombou, na tarde desta sexta-feira (14), na DF 205, região do Bairro Boa Vista, próximo a Fercal, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena. Chegando ao local, as guarnições se depararam com um micro-ônibus lateralizado na via. Quatro pessoas ocupavam o veículo, incluindo o condutor. Todos foram atendidos e não apresentavam ferimentos, não sendo necessário transporte ao ambiente hospitalar. Duas das faixas de rolamento precisaram ser interditadas para o atendimento à ocorrência. A PMDF foi acionada para o local.