PF mira organização que realizava empréstimos em nome de servidores públicos

Mais de 100 servidores públicos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tiveram as suas contas pessoais acessadas indevidamente

A Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (07/11), contra uma organização criminosa especializada em realizar empréstimos consignados de forma fraudulenta em nome de servidores públicos em Santa Catarina. A ação da polícia foi denominada Operação Big Money, e faz relação aos altos valores movimentados pelos criminosos.

Mais de 100 servidores públicos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tiveram as suas contas pessoais acessadas indevidamente, e sem que soubessem foram contraídos empréstimos no nome deles. De acordo com a PF, muitos servidores só souberam da fraude quando receberam o salário em um valor menor do que o usual.

Segundo as investigações, os autores estavam realizando golpes semelhantes com funcionários de outras instituições, como Auditores do Trabalho e médicos da UNIFESP. Foi constatado, ainda, que a organização criminosa estava lavando o produto do crime, por meio da compra de criptomoedas, veículos e imóveis de luxo, além do uso de empresas de fachada.

Os investigados devem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato qualificado, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de capitais.