Traficantes são presos após colocar número do TJDFT em grupo de venda de drogas

Durante a operação, foram confiscadas porções de maconha, cocaína e outros materiais ilícitos, todos prontos para serem comercializados

Seis indivíduos foram detidos pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após um deles inadvertidamente adicionar um número de telefone vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) a um grupo de divulgação de drogas no WhatsApp.

As prisões ocorreram na manhã desta terça-feira (7), imediatamente após as autoridades terem conhecimento do incidente. Nesse momento, os policiais deflagraram a Operação Retalier e cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Ceilândia e Samambaia.

Segundo a PCDF, os suspeitos foram detidos em flagrante, portando substâncias entorpecentes que estavam sendo vendidas no mencionado grupo do aplicativo.