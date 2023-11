PCDF desmantela quadrilha de estelionatários que se passava por ministros de Lula

O grupo criminoso, que se passava por seis ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi desmascarado pela 5ªDP

Nesta terça-feira (7), policiais civis do Distrito Federal deflagraram a Operação Alto Escalão, cumprindo oito mandados de busca e apreensão em Recife (PE) e João Pessoa (PB) contra uma quadrilha de estelionatários. O grupo criminoso, que se passava por seis ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi desmascarado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, os criminosos enganavam suas vítimas clonando perfis de WhatsApp, utilizando imagens, nomes e informações obtidas em fontes abertas para se passarem por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo do país. Eles entravam em contato com diretores e presidentes de órgãos públicos e privados, solicitando ajuda em supostas situações de emergência.

Sob o pretexto de auxiliar terceiros, os impostores solicitavam que as vítimas realizassem transferências financeiras via Pix para ajudar pessoas necessitadas. Entre os ministros que foram identificados como vítimas: Juscelino Filho (Comunicações), Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil), Luiz Marinho (Trabalho) e Carlos Lupi (Previdência Social).