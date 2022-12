PF investiga suspeitos de furtar notebook da corporação

Além do notebook outros bens foram furtados. Uma loja em uma feira de Brasília foi apontada como o local da venda do aparelho

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (1), no estado de Goiás e no Distrito Federal, contra suspeitos de furtar um notebook que pertence à corporação. A ação faz parte da operação denominada Operação Hermes.

Na ocasião do crime, o aparelho furtado foi subtraído do interior de um veículo particular de um servidor da PF, que estava estacionado na Asa Sul. A PF foi acionada para investigar os fatos. Outros bens também foram subtraídos, além do equipamento eletrônico.

Uma loja em uma feira de Brasília foi alvo das buscas realizadas nesta manhã. Durante as investigações a loja foi apontada como o local onde os bens furtados seriam comercializados.

As investigações devem prosseguir com objetivo de identificar os autores do delito. A análise dos materiais apreendidos é crucial para a identificação.