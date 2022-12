Motorista que atropelou casal de ciclistas é condenada

No dia do acidente, a motorista fez o teste do bafômetro que mostrou embriaguez acima do dobro considerado crime

Em abril deste ano, uma mulher embriagada causou um acidente em Santa Maria, quando atropelou dois ciclistas que foram à óbito. De acordo com a denúncia, a mulher estava sob influência de álcool. Depois de mais de sete meses, o Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) a condenou por homicídio culposo. O juiz da 2ª Vara Criminal de Santa Maria determinou a pena de cinco anos e 10 meses, além da suspensão da carteira de habilitação da mulher por dois anos e 10 meses. A defesa da criminosa, por sua vez, requisitou a aplicação das penas em patamar mínimo, alegando que ela confessou ter ingerido bebida alcóolica e dormido no volante. Mas o magistrado afirmou que a ré, de forma imprudente, colidiu o veículo que dirigia contra as bicicletas das vítimas, causando a morte de duas pessoas. No dia do acidente, a motorista fez o teste do bafômetro que mostrou embriaguez acima do dobro considerado crime. Ela vai poder recorrer em liberdade e deve cumprir a pena em regime inicial semiaberto.