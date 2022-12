Ônibus atropela pedestres no início da EPTG

O veículo envolvido, um Ônibus/Volvo de cor amarela, conduzido e ocupado apenas pelo motorista, de 27 anos, que não se feriu

Um ônibus interestadual atropelou um pedestre no início da EPTG, sentido Brasília, próximo à passarela do DF Plaza Shopping Center, entrada de Águas Claras – DF nesta quarta-feira (30). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na ocorrência.

As vítimas eram dois homens, de 26 e 27 anos. O primeiro apresentava um corte na face e escoriações pelo corpo; e o segundo sofreu apenas escoriações pelo corpo. Ambos foram atendidos transportadas pelo CBMDF ao HRT, estavam conscientes, orientados e estáveis.

O veículo envolvido, um Ônibus/Volvo de cor amarela, conduzido e ocupado apenas pelo motorista, de 27 anos, que não se feriu.

A faixa exclusiva da rodovia foi interditada durante o atendimento e até a finalização da Perícia.

A PMDF foi acionada.