PMDF recupera carro roubado com medicamentos para tratamento de câncer no Gama

A Polícia Militar recuperou dois veículos, sendo um deles com medicamentos para tratamento de câncer, nesta quarta-feira (30), na Ponte Alta Sul, na DF 180.

A equipe de policiais militares do Gtop 29 realizava patrulhamento quando receberam informações de um roubo em andamento de um veículo, no qual no seu interior possuía uma carga de medicamentos para tratamento de câncer.

Diante das informações a equipe intensificou o policiamento nas proximidades quando foram informados do abandono do veículo às margens da DF 180 e em seguida os suspeitos realizaram um roubo com emprego de arma de fogo a um estabelecimento comercial.

Os veículos roubados foram recuperados juntamente com os medicamentos, porém, os suspeitos não foram localizados.

Os produtos recuperados foram encaminhados à 20ª DP.