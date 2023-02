Permanecem presos 916 detidos em atos do dia 08 de janeiro

Os custodiados foram distribuídos entre Papuda e a Colméia. Seguem monitoradas por tornozeleiras eletrônicas 460 pessoas

Ao todo 1398 pessoas, deram entrada no sistema prisional do Distrito Federal, em decorrência dos atos antidemocráticos que ocorreram contra os Três Poderes, no dia 08 de janeiro, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF)

A Secretaria informou que atualmente, 611 homens e 305 mulheres continuam presos. Os custodiados foram distribuídos entre o Centro de Detenção Provisória II (Papuda) e a Penitenciária Feminina (Colméia), respectivamente. Seguem monitoradas por tornozeleiras eletrônicas 460 pessoas.

Por decisão da Justiça, foram transferidas ao 19º Batalhão de Polícia Militar 20 pessoas, e uma pessoas foi transferida para a carceragem do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília.

Até o momento, houve uma substituição de equipamento de monitoração eletrônica pelo

estado de origem do monitorado