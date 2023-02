Preso em MG homem que esfaqueou grávida na 708 Norte

O suspeito desferiu ao menos sete facadas contra a vítima em dezembro do anos passado. Hermes Antônio de Magalhães fugiu após o crime

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) com o apoio da inteligência e em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou e prendeu, Hermes Antônio de Magalhães, de 24 anos, na cidade de São Francisco-MG. Ele estava foragido desde dezembro de 2022, quando tentou matar uma jovem grávida, identificada como Gabriele, de 23 anos, na 708 Norte.

PCDF localizou foragido em Minas Gerais.

O crime ocorreu por volta das 5h do dia 21 de dezembro do ano passado. O suspeito atingiu a vítima, que estava grávida de sete meses, nas costas e braços com sete facadas, de acordo com a PCDF. De acordo com testemunhas, uma discussão pôde ser ouvida entre o suspeito e a vítima antes do crime. Após ser atingida, Gabriela correu nua e ferida para um beco próximo. Sem conseguir pedir ajuda, a jovem permaneceu sentada no chão quando duas mulheres, ao perceberem que a colega estava ferida, duas correram para pedir socorro. Em seguida, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada para o Hospital de Base de Brasília.

Após ser atingida, Gabriela correu nua e ferida para um beco próximo onde aguardou por socorro. Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares de testemunhas ouvidas, o agressor e a jovem teriam um relacionamento extraconjugal que chegou ao conhecimento da mulher do suspeito. O homem então, desconfiou de que Gabriele é quem teria comunicado o relacionamento para sua mulher e por isso teria tentado matá-la.

“Apesar do número expressivo de facadas e da gravidade do fato praticado, a vítima e o feto, conforme informações repassadas, passam bem e tiveram alta médica”, afirma o delegado chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João Guilherme.

Durante as investigações a equipe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), chegou até um dos endereços utilizados pelo suspeito e encontrou uma elevada quantidade de drogas, apontadas como cocaína e maconha, espalhados por diversos locais da residência, inclusive dentro da geladeira.

PCDF localizou, em um dos endereços utilizados pelos suspeito, uma elevada quantidade de drogas.

Se condenado, Hermes responderá pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de aborto. O suspeito pode pegar uma pena máxima aproximada de 30 (trinta) anos de reclusão, podendo ser responsabilizado ainda pelo crime de tráfico de drogas cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão. O autor já tinha passagens por tráfico de drogas e roubo e se encontrava em regime de cumprimento de pena domiciliar (aberto).