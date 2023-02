Marinésio vira réu por importunação sexual no DF

Em sua ficha criminal, o maníaco acumula dois feminicídios, além de um estupro de uma adolescente, em maio de 2020

Marinésio dos Santos Olinto virou réu em mais um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Anteriormente, ele foi condenado pelos feminicídios de Genir Pereira de Sousa e Letícia Sousa Curado de Melo. A denúncia por importunação sexual foi aceita pelo juiz da 2ª Vara Criminal.

Agora, Marinésio terá o prazo de 10 dias para responder à acusação, por escrito. Devido o assassino possuir condenações definitivas, o Acordo de Não Persecução Penal foi negado pelo MPDFT.

Em sua ficha criminal, o maníaco acumula dois feminicídios, além de um estupro de uma adolescente, em maio de 2020. No entanto, em julho de 2022, a Justiça do DF reduziu a pena dele para cinco meses. Mesmo assim, o homem ainda cumpre a pena do assassinato de Genir e Letícia, equivalentes a mais de 70 anos de prisão.

Relembre o caso

Em 23 de agosto de 2019, Letícia Curado foi assassinada por Marinésio enquanto esperava um ônibus em uma parada entre o Vale do Amanhecer e a DF-230. O assassino foi condenado pelo feminicídio de Letícia em 21 de junho de 2021, com a pena de 37 anos de prisão, em regime fechado.

Marinésio ofereceu uma carona à vítima e, dentro do veículo, tentou estuprá-la, mas Letícia reagiu. Foi quando o homem a estrangulou, causando uma morte por asfixia. Letícia deixou marido e um filho.

Em seguida, Marinésio escondeu o corpo da vítima dentro de uma manilha, mas foi preso em flagrante.

Em julho de 2022, ele foi condenado por 33 anos por estuprar, assassinar e esconder o cadáver de Genir Pereira de Sousa. Marinésio sempre seguiu as mesmas técnicas para convencer a vítima a aceitar carona.