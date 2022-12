PCDF realiza Natal na Sexta para levar o espírito natalino a crianças do Paranoá

Nesta quarta-feira, 14, a PCDF realiza o Natal na Sexta, voltado para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Nesta quarta-feira, 14, às 14h30, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª DP, realiza o Natal na Sexta, voltado para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Paranoá.

O evento será realizado no Instituto Aprender. Está confirmada a presença do Museu Itinerante de Drogas da Escola Superior da Polícia Civil – ESPC, da Divisão de Operações Aéreas – DOA e da Seção de Operações com Cães – SOC/DOE, todos da PCDF.

Equipes da 6ª DP irão até o local com o intuito de contribuir com doações aos integrantes do projeto e aproximar a instituição dos jovens e seus familiares.

Foram arrecadadas 150 cestas básicas e todas as 170 crianças serão presenteadas. Haverá um lanche após o evento. A arrecadação teve a participação de policiais, amigos, comércio local e comunidade.