Carro furtado após golpe de Boa Noite Cinderela é recuperado

Na manhã desta terça-feira, 13, a PMDF prendeu um homem, apreendeu uma pistola calibre. 45 e recuperou um carro furtado no Itapoã

Na manhã desta terça-feira, 13, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão Escolar e do 20º Batalhão, prendeu um homem, apreendeu uma pistola calibre. 45 e recuperou um carro furtado no Itapoã.

O golpe aconteceu na noite de segunda-feira, 12, um homem foi vítima do golpe “Boa Noite Cinderela” e teve seu veículo furtado, um Chevrolet Cruze.

Na manhã desta terça-feira, 13, o veículo foi avistado na DF – 001 na altura do Paranoá. Uma equipe do Batalhão Escolar começou a acompanhar o carro e acionou equipes do 20º Batalhão para fechar o cerco.

Na DF – 250, o carro parou e três homens correram para o interior dos pinheirais. Eles foram seguidos e um dos suspeitos foi detido. Uma mochila com uma faca e uma pistola calibre 45 com oito munições foi apreendia.

O detido foi conduzido à 6ª Delegacia para registro da ocorrência.