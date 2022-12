Secretaria de Segurança Pública do DF se manifesta sobre atos de vandalismo

Toda área central da capital segue monitorada pela segurança pública, com apoio de câmeras de videomonitoramento e do serviço de inteligência

A noite de segunda-feira (12) foi agitada no Distrito Federal. Manifestantes bolsonaristas entraram em confronto com agentes da Polícia Federal e chegaram a invadir a sede da PF após prisão de um líder indígena bolsonarista, o Tserere.

Os manifestantes também atearam fogo em õnibus e carros, e foram contidos pela polícia com o uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo.

Nesta terça-feira (13), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). que foi bem criticada por demorar a retomar o controle da paz na manfiestação, se manifestou informando que os atos, que foram praticados por grupos isolados, estão sendo apurados pela Polícia Civil do DF, e uma vez identificados, os participantes serão responsabilizados.

“Até o momento, não foram constatadas prisões relacionadas aos distúrbios civis ocorridos. A SSP-DF destaca que para redução dos danos e para evitar uma escalada ainda maior dos ânimos, a ação da Polícia Militar se concentrou na dispersão dos manifestantes. Destacamos que o policiamento na área central e nas imediações do hotel em que o presidente da república eleito está hospedado têm policiamento reforçado”, informou a nota.

O Detran atuou no controle de trânsito, apoiando a Polícia Militar e os órgãos responsáveis na desobstrução de vias e na retirada dos veículos carbonizados. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atuou, durante todo o processo, na contenção dos incêndios e suporte e preventivo a possíveis feridos com atendimento pré-hospitalar. Um senhor, de 67 anos passou mal e foi atendido e conduzido pela corporação à UPA de São Sebastião. Ele estava consciente, orientado e estável.

Toda área central da capital segue monitorada pela segurança pública, com apoio de câmeras de videomonitoramento e do serviço de inteligência. Como medida preventiva, o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios segue restrito, com fechamento da via S1, no Eixo Monumental, a partir da alça da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4. A via N1 está interditada a partir do acesso à via L2 até a L4. O acesso à via N1 pela N2, no Ministério da Economia, também está fechado. A recomendação é que os motoristas utilizem as vias S2 e N2, obedecendo à sinalização e orientação das autoridades de trânsito. O acesso à Praça dos Três Poderes também segue restrito.