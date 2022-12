Criadores de pássaros têm nova página com orientações para operar sistema

O criador de passeriformes ainda pode avaliar o conteúdo exposto e contribuir com sugestões por meio de um formulário digital

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Gestão de Fauna (Ufau), criou em seu site uma página exclusiva para os criadores amadores de passeriformes. O conteúdo foi desenvolvido para ajudá-los nas principais operações feitas no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass).

Na página Sou Criador Amador, há orientações sobre alteração de dados cadastrados no Sispass, inclusão de aves adquiridas de criador comercial, regularização de licenças antigas, procedimento para renovar a licença da temporada 2022/2023 e prazos até a regularização, entre outros assuntos. O usuário também encontra legislação e atos normativos sobre a criação em cativeiro de pássaros silvestres.

De acordo com a técnica do setor de fauna, Elenize Vera Cruz, a ideia é facilitar o uso do Sispass, com vídeos e passo a passo mais didáticos, principalmente para os criadores que têm dificuldade em operar o sistema. O conteúdo foi produzido com base nas demandas mais comuns dos usuários.

O canal de atendimento do Sispass por Whatsapp (61 99187-3064) também passou por melhorias. Agora, ele conta com um catálogo de informações que pode ser acessado dentro do próprio aplicativo de mensagens. O criador de passeriformes ainda pode avaliar o conteúdo exposto e contribuir com sugestões por meio de um formulário digital. Com as informações disponíveis de maneira mais prática, espera-se agilizar e reduzir a necessidade de atendimento.

