PCDF realiza leilão de material ferroso para reciclagem

Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica ou empresário individual, regularmente constituídas, que opere no ramo

Na próxima terça-feira (9), será realizado o leilão N. 01/2022-PCDF às 10h. A iniciativa é da Comissão Permanente de Alienação da Polícia Civil do Distrito Federal.

O projeto Higeia da PCDF, atua na alienação de material ferroso para reciclagem, com o processamento siderúrgico, resultante da descontaminação, descaracterização e trituração (ou equivalente) das sucatas de veículos e de materiais inservíveis sem identificação ou sem possibilidade de regularização.

Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica ou empresário individual, regularmente constituídas, que opere no ramo de siderurgia ou fundição, nos termos exigidos pela legislação vigente, para aquisição de sucatas e material inservível, cujo objeto social seja compatível com o objeto da licitação e que atenda todas as exigências estabelecidas no edital, devendo o interessado ter apresentado os documentos necessários até o dia 26/08/2022, às 16h, na fase de habilitação preliminar (pré-qualificação), consoante disposições do Edital.

A modalidade do Leilão será presencial.