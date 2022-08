Ajudante de pedreiro é atingido por pedaço de concreto no SOF Sul

A equipe de socorro imobilizou a vítima e utilizou uma prancha rígida para retirá-lo do buraco da obra. Ele estava consciente e estável

Na manhã desta quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência no SOF Sul, onde um homem que trabalha como ajudante de pedreiro na construção do condomínio NY Park Sul acabou atingido por um pedaço de concreto.

O acidente ocorreu por volta das 9h, e foram ao local três viaturas e 11 militares. Os demais trabalhadores da obra viram uma viatura administrativa do CBMDF passando na hora do acidente e pediram ajuda. A vítima tem 23 anos e estava em um fosso escavado de aproximadamente 3m de profundidade, com queixa de dor torácica e na clavícula esquerda, além de apresentar várias escoriações pelo corpo.

A equipe de socorro imobilizou a vítima e utilizou uma prancha rígida para retirá-lo do buraco da obra. Ele estava consciente e estável, e foi transportado ao Hospital de Base para atendimento.