Ibaneis visita Taguatinga e conversa com comerciantes

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta quarta-feira (03), a região de Taguatinga, passou por lojas e conversou com comerciantes.

Durante a visita, ele foi até a Feira dos Goianos, onde esteve há pouco mais de um mês. “É gostoso caminhar por aqui, o ambiente de feira é saudável. Na eleição passada eu andei muito pelas feiras do DF e tínhamos uma reclamação naquela época que era a cobrança da Difal, que matava os pequenos empresários. Uma das primeiras medidas foi acabar com o imposto que maltratava tanta gente”, disse.

Durante seu governo, o governador adotou diversas medidas para estimular o setor produtivo da capital, como a redução do ICMS para empresas atacadistas e isenção de operações no pagamento do imposto.

Presidente da Associação do Polo de Modas de Taguatinga, Almir Lopes elogia o apoio dado pela gestão Ibaneis. “Todos sofreram na pele os efeitos da pandemia e o governador tomou iniciativa imediata e saiu na frente [com as restrições]. E saiu na frente também ao abrir o comércio para nós”, recorda.

O apoio aos pequenos empreendedores também foi destacado por Almir. “Outros governantes pegavam muito dinheiro e davam para pouca gente, e hoje você [Ibaneis] está distribuindo dinheiro para o microcrédito. Tem gente da nossa feira com acesso a isso. Hoje temos um caixa do BRB na Feira dos Goianos”, complementou, antes de pedir a abertura de uma agência do banco local no Pátio da Moda.

Segundo a Novacap, responsável pela reforma de feiras no DF, estão sendo investidos R$ 15 milhões para conservação e reparo de 15 feiras em 9 regiões administrativas(Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Gama, Guará, Sobradinho, São Sebastião e Planaltina). Já em relação ao acesso de internet grátis, 14 feiras dispõem do serviço.