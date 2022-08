Jovem Eficaz abre vagas para curso de tecnologia e inovação

As inscrições já estão abertas para turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Aulas começam no próximo dia 16

O projeto Jovem Eficaz, do Instituto Eleva, oferece gratuitamente o curso de Tecnologia e Inovação para jovens entre 15 e 29 anos, moradores de Ceilândia e região. O curso será realizado entre 16 e 29 de agosto, ao lado da Administração Regional de Ceilândia.

As aulas vão abordar gestão e dinâmica da inovação tecnológica, estimulando os alunos a desenvolverem uma visão multidisciplinar e integrada. As inscrições já estão abertas para turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Cada aluno recebe, ao fim de cada curso, um certificado de 50 horas. O Instituto Eleva também mantém os currículos no banco de dados para futuras oportunidades de emprego.

É o sexto curso dessa edição do Jovem Eficaz. Já foram realizados cursos de empreendedorismo para pequenos negócios; informática para redes sociais; fotografia, DJ e marketing digital. O Instituto Eleva oferece os cursos em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, visando auxiliar jovens de baixa renda a entrarem no mercado de trabalho.

Serviço

Jovem Eficaz – Curso de Tecnologia e Inovação na Ceilândia

Quando: de 16 a 29 de agosto

Onde: Próximo a Administração Regional de Ceilândia (Setor M Qnm 13 Conjunto B)

Inscrições no link

Mais informações: no Instagram @jovemeficazdf