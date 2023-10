PCDF prende vendedor ilegal de armas de fogo

As armas teriam sido furtadas de um vigilante, e o suspeito estava vendendo uma das pistolas pelo valor de R$ 10 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem, de 28 anos, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e receptação. No momento da prisão o homem tentou dispensar duas pistolas.

De acordo com o delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), Thiago Peralva, os policiais investigavam o furto de duas pistolas na QNN 21, em Ceilândia. As armas teriam sido furtadas de um vigilante, e o suspeito estava vendendo uma das pistolas pelo valor de R$ 10 mil.

Após investigações a polícia flagrou o suspeito armado no momento em que saia de casa, na região de “Vendinha”, em Brazlândia. No momento da abordagem, as duas pistolas foram dispensadas pelo suspeito no mato, porém a polícia localizou e apreendeu as armas. Também foram apreendidas munições de arma de fogo e uma espingarda de pressão na residência do suspeito.

O preso possuía passagens por homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Após as providências legais, ele foi encaminhado à carceragem da PCDF e aguarda audiência de custódia.