PMDF desmantela rede de jogos de azar em Taguatinga

A denúncia inicial era relacionada a violência doméstica

Na noite desta quarta-feira (18), por volta das 18h, uma denúncia de violência doméstica relacionada à Lei Maria da Penha levou as equipes do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCHOQUE/PMDF), a uma operação surpreendente. O que inicialmente parecia ser uma resposta rotineira a um chamado de violência doméstica em Taguatinga, transformou-se em uma ação que desmantelou uma rede ilegal de exploração de bingos e caça-níqueis, conhecidos como jogos de azar.

Durante o patrulhamento tático na área, os policiais depararam-se com uma série de máquinas de jogos de azar, indicando que ali operava uma rede clandestina dedicada a essa atividade ilícita. A ação rápida e eficaz das equipes resultou na prisão de duas mulheres suspeitas e na apreensão de um total de 20 máquinas caça-níqueis, 3 teclados e 10 monitores utilizados para esse fim ilegal.

As suspeitas, juntamente com o material apreendido, foram conduzidas à 12ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis diante da situação.