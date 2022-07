PCDF prende traficante na Estrutural

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou a prisão em flagrante de um traficante, de 29 anos, acusado de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª DP, realizou a prisão em flagrante de um traficante, de 29 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu em continuidade às ações de repressão e monitoramento ao tráfico de drogas na Cidade Estrutural.

Os policiais conseguiram flagrar a venda de entorpecentes pelo traficante para usuários. Também foi verificado que o criminoso buscava a droga próximo ao canto de um muro e retornava para entregar aos usuários.

Durante abordagem ao traficante, os agentes localizaram a quantia de R$ 172, em espécie. No local do esconderijo da droga, foi localizada uma carteira de cigarro, com 17 pinos de cocaína.

O homem foi autuado em flagrante e, em seguida, recolhido à carceragem da PCDF.

Caso seja condenado, ele poderá pegar até 15 anos de prisão. O preso já possuía passagens pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.