Concurso da PPGG DF terá 100 vagas imediatas

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), foi informada a dispensa de licitação para a contratação do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) para executar o concurso público da Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (PPGG DF).

A seleção será para provimento de 100 vagas imediatas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, além de formação de cadastro reserva. Também está prevista a realização de uma seleção para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF.

Dentre as funções do cargo de Gestor estão formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades relacionadas à gestão governamental de políticas públicas nos diversos órgãos da Administração Direta.

O edital do concurso público ainda não foi publicado.