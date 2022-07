Paula Belmonte apresenta atestado para justificar falta em reunião

A deputada teve sua candidatura como governadora vetada nesta terça-feira (26). A decisão foi tomada pela federação PSDB-Cidadania

A deputada distrital Paula Belmonte apresentou, nesta quarta-feira (27), um atestado médico onde afirma não poder exercer suas funções durante três dias. O documento é uma justificativa para a falta de Belmonte em uma reunião marcada também nesta quarta com o presidente distrital da Federação PSDB-Cidadania, senador Izalci Lucas (PSDB).

A deputada teve sua candidatura como governadora vetada nesta terça-feira (26). A decisão foi tomada pela federação PSDB-Cidadania e Izaci levou a candidatura por 13 votos a seis. Agora, o senador ganha poderes para formar as coligações partidárias e para definir as nominatas para a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa, ouvindo o Cidadania.

A disputa entre os dois durou quase quatro meses. Na ocasião, ele disse que “em nome da federação e com a legitimidade que me foi concedida pela direção nacional, poderei articular com todos os que querem derrotar o atual governador”.

No documento, que foi divulgado nas redes sociais, o psiquiatra que atendeu Belmonte afirma que ela “está sem condições emocionais, no momento, de assumir as suas atividades”. Horas depois, a senadora emitiu uma nota afirmando que a divulgação do atestado foi feita sem sua autorização e que ficou “estarrecida ao saber que um documento com informações pessoais e sigilosas foi divulgado de forma indiscriminada”.

A política seguiu dizendo que foi, mais uma vez, vítima de violência política. “A divulgação de um documento pessoal e sigiloso é uma atitude criminosa que bem demonstra o caráter de quem recorre a este tipo de expediente”.

“Espero que o Colegiado Nacional da Federação [PSDB-Cidadania] atente para a gravidade dos fatos e tome providências para que situações lamentáveis como essa não voltem a se repetir”, finalizou.

Os ânimos não vieram a se exaltar apenas nesta quarta. Ainda na terça-feira a presidente do PSDB-DF Mulher, Andréia Moura Zemuner, afirmou que Belmonte e seu marido, Luiz Felipe Belmonte, a agrediram verbamente durante a reunião onde a deputada perdeu a candidatura. Um boletim de ocorrência foi feito para apurar o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No documento em que Belmonte pediu o adiamento da reunião desta quarta e apresentou o atestado, ela chega a citar uma ‘situação havida ontem’, sem citar especificamente o quê.

“Entendemos que a situação havida ontem deixou o quadro não muito claro, sendo que precisamos melhor entender o ocorrido, notadamente o exato teor e a extensão da decisão do Colegiado Nacional”, afirmou