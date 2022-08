PCDF prende traficante em Taguatinga com dois mandados de prisão em aberto

Na residência do traficante foram localizados 04 kg de maconha, uma arma de fogo com numeração raspada, 15 munições e duas balanças.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (24), um traficante foragido da justiça com uma arma de fogo e uma farta quantidade de drogas em sua residência. O homem de 40 anos apresentou um documento falso quando foi abordado e resistiu à prisão.

Após investigações policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) descobriram que um traficante estava com dois mandados pendentes e guardava farta quantidade de droga na sua residência. “Ao recebermos informações de que um indivíduo foragido da justiça estaria traficando entorpecentes nós fomos até o local informado”, afirma o delegado Thiago Peralva.

Cerca de 4 kg de maconha foram encontrados em uma mochila na residência do traficante.

Os policiais civis foram até o endereço situado na região de Taguatinga, e encontraram o foragido no local. No interior de sua residência, foram localizados cerca de 04 kg de maconha, uma arma de fogo com numeração raspada, 15 munições e duas balanças de precisão, de acordo com a PCDF. O material estava escondido em uma mochila. O traficante tentou ainda apresentar um documento falso aos policiais que identificaram a existência de dois mandados de prisão em aberto contra ele. “Vale a pena frisar que esse indivíduo também resistiu à prisão”, destaca Peralva.

O preso foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, uso de documento falso, resistência e lesão corporal. Foi dado cumprimento aos dois mandados de prisão que estavam em aberto e em seguida ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF onde ficará à disposição da Justiça.