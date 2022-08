Grupo especializado em falsificar vistos em embaixadas é preso

O valor médio cobrado era de US$ 15 mil por pessoa, sendo parte paga ainda no Brasil e outra quando a pessoa chegasse ao país de destino

Um grupo de criminosos especializados em fabricar e falsificar documentos falsos para a obtenção de vistos em embaixadas e consulados foi preso nesta quarta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF),O valor médio cobrado era de US$ 15 mil por pessoa, sendo parte paga ainda no Brasil e outra quando a pessoa chegasse ao país de destino. Para receber os valores faltantes, que poderia chegar a 80 mil reais, os criminosos ameaçavam os familiares que permanecem no Brasil.

Os criminosos, que moravam em Minas Gerais, atraíam as pessoas com a promessa de facilitar a obtenção dos vistos consulares, fornecendo documentação, hospedagem e transporte no DF.

Os suspeitos ainda davam dicas de como proceder em entrevistas e levavam os candidatos até os consulados.

Ainda de acordo com a corporação, as investigações sobre o grupo começaram em julho, quando uma pessoa foi presa por uso de documentação falsa.

Na última segunda-feira (22), três integrantes do grupo foram presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa, fabricação de documentos falsos e resistência, sendo que contra 02 (dois) destes havia Mandados de Prisão Temporária em aberto, os quais também foram cumpridos.

Além desses, outras sete pessoas foram autuadas em flagrante pelo uso de documentos falsos após os apresentarem em um consulado. Hoje a polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas casas dos criminosos.

Veja o momento que dois suspeitos são presos:

“Apurou-se que o grupo age no Brasil todo. Um dos integrantes da associação criminosa já foi preso anteriormente em país estrangeiro por produção de passaportes falsos, e um outro por uso de documento falso em serviço consular no Rio de Janeiro”, explica a corporação.

A pena por falsificação e uso de documentos falsos pode chegar a seis anos. Os

integrantes da associação criminosa irão responder por associação criminosa, falsificação

de documentos públicos e extorsão, com penas que podem chegar a dez anos.

Nas casas, foram apreendidos aparelhos celulares, notebook, documentos, um veículo Corolla e um Mercedes Benz.