Quitinete pega fogo no Paranoá e fica destruída

Uma quitinete pegou fogo no final da tarde desta quarta-feira (24), no Paranoá.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou, o local estava tomado por chamas e fumaça.

A porta do imóvel precisou ser arrombada e, em 15 minutos, o fogo já estava extinto.

Veja o vídeo:

Vídeo: CBMDF

As chamas atingiram um sofá, uma cama, uma geladeira e uma tv, além de roupas e utensílios. O local foi deixado aos cuidados do proprietário do prédio.

No momento do acidente, não havia ninguém no local. A perícia do CBMDF foi acionada.