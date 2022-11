PCDF prende traficante com drogas em para-choque de veículo

Na tarde dessa quinta-feira, 03, a PCDF realizou a prisão em flagrante de um homem, de 24 anos, acusado de crime de tráfico de drogas

Na tarde dessa quinta-feira, 03, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª DP, realizou a prisão em flagrante de um homem, de 24 anos, acusado de crime de tráfico de drogas, na Q. 5 da Cidade Estrutural.

Os policiais realizaram monitoramento do suspeito logo após o recebimento de informações que apontavam que o envolvido vendia drogas a uma distribuidora e guardava entorpecentes na própria residência.

Durante três dias de diligências, os agentes conseguiram realizar a prisão do traficante que utilizava um veículo VW/Kombi, abandonado, para esconder as drogas comercializadas.

Na ocasião da abordagem policial, a equipe localizou com o criminoso uma porção de maconha e R$ 50, em espécie. No para-choque da Kombi foram encontrados vários pinos de cocaína e porções de maconha e na casa do traficante, cerca de 1,5 kg de maconha, 100 gramas de cocaína pura, uma balança de precisão e R$ 560, em espécie, além de material para embalar os entorpecentes.

O preso, que já possuía antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi novamente autuado em flagrante pelo tráfico de drogas. Segundo o delegado-chefe adjunto da 8ª DP, Thiago Peralva, caso o traficante seja condenado, poderá ficar até 15 anos na prisão.

Cumpridas as formalidades legais, o preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça