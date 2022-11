Vítima de estupro e sequestro é liberada após 22 horas

Depois de ter roubado, estuprado e mantido a jovem refém, o criminoso chamou um carro de aplicativo para levá-la em casa

Na noite de quarta-feira (2), uma mulher de 21 anos tentava voltar para casa após um longo dia, mas por ser feriado, a lotação qeu costumava passar, não apareceu. Então um homem passou oferecendo o serviço pirada na parada onde ela estava, perto de um shopping na Epia Sul, e ela aceitou.

Chegando no Park Way, o homem estacionou o carro. “Ele disse para eu ficar calma, que não tinha como abrir a porta porque ela já estava trancada, e que ele estava armado, que ele só queria celular e dinheiro. Deu umas voltas comigo, paroiu no mato e me estuprou”, contou a vítima.

O homem, então, a levou em um lugar não identificado, onde trocou a bolsa e o celular dela por drogas. Depois, ele ainda foi com ela em um motel em Taguatinga, onde a estuprou novamente.

Na noite de quinta-feira (3), cerca de 22 horas após o sequestro, o criminoso decidiu liberar a jovem e chamou um transporte de aplicativo para levá-la em casa. Ao entrar no carro, a mulher contou o que aconteceu e foi levada para a delegacia.

A vítima prestou depoimento e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para todos os exames. De acordo com ela, o homem confessou ter praticado outro estupro no dia anterior, também se passando por motorista de transporte pirata. Ele já foi identificado, mas ainda não foi localizado.