Alunos da Escola cívico-militar da Estrutural recebem doação de uniformes do CFP IX

Alunos da Escola de Gestão Compartilhada do CED 1 da cidade Estrutural receberam doação de 750 calças jeans para compor o uniforme escolar

Na tarde desta quinta-feira, 03, alunos da Escola de Gestão Compartilhada do Centro Educacional 1 (CED 1) da cidade Estrutural receberam doação de 750 calças jeans para compor o uniforme escolar e também cestas básicas que serão distribuídas para as famílias cadastradas no Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID).

A ação social é iniciativa inédita dos alunos do Curso de Formação de Praças (CFP IX), a aquisição e uso do uniforme escolar pretendem garantir a padronização e contribuir para a segurança dos alunos, pois os mesmos são identificados como discentes.

Para ser contemplada pelo projeto de Colégios Cívico-Militares, a escola deve possuir um elevado IVE — Índice de Vulnerabilidade Escolar, medidor esse que engloba, entre outros, uma comunidade carente com Baixo IDH.

A solenidade de entrega simbólica do uniforme contou com a participação do Comandante-Geral da PMDF, coronel Fábio Augusto Vieira, Comandante do 15º Batalhão de Policia Militar, major Marcelo Cavalcante Nunes, Comandante da Escola de Formação de Praças, major Alessandro Lopes Arantes, Chefe da seção de colégios cívico-militares da PMDF, major Ático Freire Landgraf, chefe em exercício do centro de políticas de segurança pública, Major Regiane, da diretora do CED 1, Estela Accioly e da vice-diretora, Vanessa.

Cívico-militar

O modelo de compartilhamento de ensino é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública-DF e a Secretaria de Educação. Desta forma, a SSP/DF é responsável pela gestão disciplinar, empregando o efetivo da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) na coordenação de atividades extracurriculares e nas ações disciplinares voltadas à formação cívica, moral e ética do corpo discente, objetivando o bem-estar social.

Já a Secretaria de Educação responde pela gestão administrativa e pedagógica das escolas e pelo cumprimento da proposta pedagógica, conforme a Lei de Diretrizes Educacionais.