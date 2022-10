PCDF prende suspeito de furtar bicicletas em Vicente Pires

Na tarde de quinta-feira, 06, a PCDF, por meio da 38ª DP, prendeu um homem suspeito de furtar duas bicicletas em Vicente Pires

Na tarde de quinta-feira, 06, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, prendeu um homem suspeito de furtar duas bicicletas em Vicente Pires. O autor do crime tem 42 anos, conhecido pelo apelido de “Ratinho”.

Segundo a polícia, ele é um dos autores do furto praticado em 26 de junho deste ano. Na ocasião, ele e uma mulher, ainda não identificada, levaram duas bicicletas, uma tradicional e outra elétrica, de um prédio situado na rua 4-A da região.

Investigações apontaram que no dia do crime, a dupla utilizou um veículo GM/Kadett para transportar as bicicletas furtadas.

O suspeito tem oito ocorrências policiais, cinco delas pela prática do crime de furto. Além disso, o homem responde a dezessete inquéritos policiais, todos envolvendo a prática de delitos patrimoniais tais como receptação, furto simples, furto qualificado e roubo circunstanciado.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime, mas afirmou não saber o nome da comparsa. Para a polícia ele disse que só sabia o apelido da mulher: “Novinha”.

Ainda na delegacia, o criminoso disse que os vendeu as bicicletas pela quantia de R$ 250, na feira do rolo em Ceilândia e que gastou o dinheiro na compra e consumo crack.