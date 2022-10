Acidente entre dois carros deixa quatro feridos na DF-250

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão frontal deixou quatro pessoas feridas, na DF-250, próximo ao Kartódromo, no Paranoá

Na manhã desta sexta-feira, 07, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão frontal deixou quatro pessoas feridas, na DF-250, próximo ao Kartódromo, no Paranoá.

As equipes de socorro encontraram um Fiat Pálio de cor cinza e um Pálio vermelho colididos frontalmente. As vítimas não estavam presas às ferragens, porém foram imobilizadas, retiradas dos veículos, atendidas e transportadas ao Hospital Regional do Paranoá.

No veículo vermelho, a condutora de 39 anos apresentava dor no tórax e a passageira, de 40 anos, estava com dor no quadril e escoriações no queixo. Ambas conscientes, orientadas e estáveis.

Já no outro carro envolvido havia três ocupantes. O condutor, de 17 anos, foi avaliado e não necessitou de transporte ao hospital. O passageiro, 21 anos, apresentava dor no tórax e cervicalgia. Outra vítima do sexo masculino, não identificado, estava com incisão no membro inferior esquerdo e escoriações pelo corpo. Ele recusou transporte ao hospital.

Duas faixas foram interditadas durante o socorro e depois foi liberada uma faixa para o trânsito com revezamento de sentido.