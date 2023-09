Suspeitos de assaltar joalheria são presos em operação da PCDF

No total, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou uma operação tendo como alvo uma quadrilha responsável por um audacioso roubo a uma joalheria no Setor de Diversões Sul, ocorrido em março deste ano.

As diligências ocorreram tanto no município de Águas Lindas, em Goiás, quanto na capital federal, Brasília. Até o momento, as autoridades reportam que três suspeitos foram detidos como resultado desta ação policial.

Os indivíduos sob investigação foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado. Caso sejam condenados, a pena pode chegar a até 20 anos de prisão.

Além da prisão dos suspeitos alvos dos mandados, a operação também resultou em duas prisões em flagrante. Uma delas ocorreu porque um indivíduo foi detido por receptação de um dos celulares subtraídos no dia do crime, enquanto o segundo foi preso por tráfico de drogas, ao ser flagrado com porções de cocaína.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam as roupas utilizadas pelos criminosos no momento do roubo, contribuindo para a construção do caso contra os acusados.