PCDF prende homem que roubou bicicleta de adolescente em Ceilândia

Por Tereza Neuberger

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), prenderam nesta terça-feira (16), um homem que roubou uma adolescente com emprego de arma de fogo em maio deste ano, na QNP 19 em Ceilândia.

O criminoso foi localizado e preso na QNQ 04. No dia do ocorrido, em 31 de maio, a vítima pedalava pela ciclovia quando foi abordada pelo criminoso e um comparsa, que a ameaçaram com uma arma de fogo e roubaram sua bicicleta.

O suspeito possuía passagens por fatos análogos ao crime de roubo quando menor.

“Após terem a notícia do crime, os policiais da 19ª DP conseguiram identificar o autor, que já tinha sido apreendido por fatos análogos ao crime de roubo quando menor”, afirma o delegado chefe da 19ª DP, Vander Braga. A vítima reconheceu o suspeito e foi pedida a prisão preventiva do investigado.

As providências legais foram tomadas, e o homem foi recolhido à carceragem da delegacia onde segue à disposição da Justiça.