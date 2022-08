PMDF atende acidente de trânsito envolvendo policial

Na madruga de terça-feira, 16, a PMDF foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima na EPNB

Na madruga de terça-feira, 16, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Estrada Parque Núcleo Bandeirante.

Um dos condutores envolvidos é um policial militar, que recusou fazer o teste do bafômetro quando a PM chegou ao local. Com isso, ele foi autuado por recusa.

Em seguida, os policiais levaram o condutor do veículo à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas. Onde os policiais emitiram o laudo de recusa e informaram ao delegado de polícia, que solicitou o encaminhamento do motorista ao Instituto Médico Legal.

O exame preliminar no IML deu negativo para embriaguez.