Após ‘Saidão’ do Dia dos Pais 28 detentos não retornaram às unidades prisionais no DF

Condenados por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e outros crimes, 1.979 presos foram beneficiados pelo quinto ‘Saidão’ de 2022.

Por Tereza Neuberger

Conforme levantamento realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) nesta terça-feira (16), 1.979 (mil novecentos e setenta e nove) reeducandos foram beneficiados pela quinta saída temporária de 2022, dentre os quais 69 são mulheres. Desse total, 28 detentos que respondem por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e outros crimes, não retornaram às unidades prisionais.

O ‘Saidão’ do Dia dos Pais ocorreu entre a última quinta-feira (11) e a última segunda-feira (15). O número de presos que não retornaram neste ‘Saidão’ representa 1,4 % do quantitativo liberado. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) estabeleceu, por meio de portaria, nove saídas temporárias este ano, totalizando 35 dias.

Entre os presos que não retornaram está Yuri Victor Alves Costa, condenado em 2016, a 13 anos e 4 meses de prisão pelo crime de homicídio. Anderson Ribeiro da Silva, condenado por homicídio em 2009, por roubo em 2010 e novamente em 2017 também não retornou neste último ‘Saidão’. Vladimir Gonçalves Rezende, condenado por tráfico de drogas em 2013, também está entre os 28 detentos que se encontram foragidos após a última saída temporária.

Anderson Ribeiro da Silva, condenado por homicídio, não retornou do último ‘Saidão’.

Em maio deste ano, o ‘Saidão’ do Dia das Mães ocorreu entre os dias 5 e 9, e registrou a fuga de 15 detentos que não retornaram. Desde então não houve saída temporária até o mês de agosto. O ano de 2022 possui ainda, quatro saídas temporárias previstas para o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Pouco depois de ter sido contemplado pelo ‘Saidão’ do Dia dos Pais, um homem de 29 anos foi preso por portar uma arma de fogo no Taguatinga Shopping, na noite de sexta-feira (12). No momento em que ele foi ao banheiro, o revólver em sua cintura foi visto por uma funcionária da limpeza do shopping que prontamente avisou os seguranças do local.

A Polícia Militar foi acionada, e os agentes do 17º Batalhão detiveram o presidiário dentro de uma loja. O homem alegou que andava armado para sua proteção por estar jurado de morte. Em sua ficha criminal constam prisões por homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e outros crimes. Após a abordagem, o detento foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).

No último domingo (14), também foi recapturado um homem de 38 anos, foragido desde o ‘Saidão’ do Dia das Crianças, em outubro do ano passado. Ele foi localizado no Hospital Regional da Ceilândia (HRC), ao tentar acompanhar o nascimento de seu filho.

Após ser recapturado o foragido foi encaminhado para 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte). O homem possui uma espessa ficha criminal com passagens por latrocínio, homicídio, duas ocorrências por roubo, falsa identidade, duas ocorrências por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e duas ocorrências em por furto a interior de veículo.

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2022 da VEP-DF e contempla presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previsto será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.

Foragidos

Dos 28 detentos beneficiados com a última saída temporária que não retornaram às unidades prisionais nesta segunda-feira (15), são eles:

Weslley Douglas da Silva Mesquita foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Artur Ataides Roger Mendes Santos foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Leonan Yuri Sousa Machado foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Wendell Borges Oliveira foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Alexandre Madureira Cruz

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Flavinaldo Borges Tavares

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Gilson Pereira dos Santos

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Rogerio Alves dos Santos

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Jefferson Denevit Franca

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Tiago Cabral foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Pablo Alves de Jesus

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Marcos Junio Gonçalves de Carvalho

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Luis Rodrigo Araujo de Oliveira

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Mary Jheiny, registro civil: Junior Inacio da Silva

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Flavio Martins Maciel

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Edmar Pereira da Cunha Junio

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Rogerio Souza de Oliveira

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Gilson Junio Leite Rodrigues

foragido em 15/08/2022 Alisson Henrique Martins de Souza

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF) Lucas Milomes da Silva

foragido em 15/08/2022 (Seape-DF)

Denuncie

Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre custodiados pelo telefone (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).