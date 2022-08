PCDF prende dupla por invadir área do GDF e furtar energia elétrica no Sol Nascente

Durante a operação um responsável pela grilagem de uma área de cerca de 20 mil metros quadrados, também foi identificado.

Por Tereza Neuberger

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) em operação conjunta com a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), prendeu na data de ontem (15), dois homens por ocupação irregular de terras do GDF na região do Sol Nascente. A dupla também foi flagrada furtando energia elétrica no local.

A operação, que contou com o apoio do 10º batalhão de Polícia Militar do DF, e dos servidores da Administração da RAXXXII (Pôr do Sol e Sol Nascente), identificou um local de invasão clandestina com edificações em curso em área pertencente ao GDF. O responsável pela grilagem de terras de uma área de cerca de 20 mil metros quadrados também foi identificado, porém não foi localizado. De acordo com o delegado chefe da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), Vander Braga, um inquérito policial foi instaurado em desfavor do responsável pelo parcelamento.

Ainda durante a operação dois homens que construíram seus imóveis nesta mesma área de domínio do GDF, foram flagrados furtando energia elétrica através de ligações clandestinas. A Neoenergia, empresa responsável pelo fornecimento de energia, esteve no local e constatou o furto.

A dupla foi encaminhada para delegacia e caso sejam condenados podem pegar uma pena de até quatro anos de reclusão. “A Operação foi deflagrada após várias investigações de campo com o objetivo de identificar e apreender agentes em conflito com a lei que se dedicam a causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, em especial, às Áreas de Preservação Ambiental, e invasão de terras públicas localizadas na Região Administrativa do Pôr do Sol e Sol Nascente”, afirma Vander Braga.