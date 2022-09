Fogo atinge vegetação e se aproxima de prédios da UNB

O fogo consumiu a área do cerrado entre as quadras 602/603 e chegou próximo às edificações da Universidade de Brasília (UnB)

Na noite dessa quinta-feira, 15, um incêndio atingiu a vegetação entre a avenida L4 e a avenida L3 Norte. O fogo consumiu a área do cerrado entre as quadras 602/603 e chegou próximo às edificações da Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) uma área de cerca de 20 hectares foi queimada.

Ao chegar no local, às equipes encontraram focos de incêndio em mais de um ponto e com chamas muito altas.

Por conta da proximidade das construções, as equipes se dividiram para o combate: enquanto parte dos militares fazia a proteção dos prédios, outra equipe combatia as chamas da outra direção.

Conforme o relato do CBMDF, as chamas alcançaram os eucaliptos e o vento mudava a direção do fogo, o que dificultou o combate. Ao todo, foram três horas de trabalho até a extinção total do fogo.