PCDF prende homem que distribuía droga para traficantes revenderem em Sobradinho II

O distribuidor utilizava um veículo Voyage de cor branca para executar as entregas de cocaína aos traficantes

Após investigações, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 40 anos, que estaria distribuindo drogas para que os traficantes da região de Sobradinho II fizessem a revenda.

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), o distribuidor utilizava um veículo Voyage de cor branca para executar as entregas de cocaína aos traficantes. Durante as investigações, a polícia identificou o momento e o local em que o homem realizaria mais uma de suas entregas.

Drogas e balança de precisão foram encontradas em uma mochila no interior do veículo do criminoso.

No estacionamento de um supermercado da região, o criminoso foi abordado e com ele, foram encontrados, além do carro usado no tráfico, duas porções grandes de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular dentro de uma mochila no interior do veículo.

Já na delegacia, o traficante confessou o crime e alegou que ganharia uma quantia em dinheiro para praticar a distribuição da droga. Ele foi encaminhado à Carceragem da PCDF onde ficará à disposição da Justiça. Se condenado, poderá pegar uma pena de até 15 anos de prisão.