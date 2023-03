Policial militar de folga prende estelionatário na porta de casa no DF

O falsificador foi detido e levado à Delegacia de Polícia Federal, onde o dinheiro e o falsificador foram apresentados

Um policial do Batalhão de Policiamento com cães prendeu um falsificador com dezenas de passagens pela polícia por falsificação de dinheiro. O falsificador utilizava os correios para receber notas falsas e distribuí-las, na manhã dessa quarta-feira (22) o criminoso não esperava receber era a casa de um policial.



O policial notou uma movimentação estranha em frente à sua casa. Um homem em um carro branco havia estacionado e permaneceu sem motivo aparente. Notando a atitude suspeita, o policial saiu e perguntou o que havia acontecido, e o falsificador falou que estava com problema no veículo. Analisando as imagens do circuito de TV, o policial achou suspeito e passou a monitorar o homem.



Algumas horas depois, a moto dos correios veio entregar uma correspondência na casa do policial, mas foi interceptada pelo falsificador, que recebeu um envelope em seu nome, mas com o endereço do policial. O falsificador foi capturado pelo policial.



Ao verificar o conteúdo do envelope, o policial viu que se tratava de notas de 15 e notas R$ 200. Durante as investigações, descobriu-se que o homem era um falsificador com dezenas de passagens por falsificação de moeda, falsidade ideológica, exercício ilegal de profissão, adulteração de chassis, entre outras, e estava usando uma tornozeleira eletrônica.