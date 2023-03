PCDF prende quatro traficantes na Ceilândia

A equipe policial flagrou quatro traficantes, sendo um homem e três mulheres, vendendo cocaína à luz do dia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu continuidade à Operação Asfixia, que visa reprimir o tráfico de drogas na região da QNN 19, em Ceilândia, e realizou a prisão de mais quatro pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.



Policiais civis realizaram um monitoramento na região da QNN 19, o local é conhecido pela venda de cocaína, a equipe flagrou quatro traficantes, sendo um homem e três mulheres, vendendo cocaína, em via pública, à luz do dia.

A equipe capturou um usuário que havia acabado de comprar uma porção de cocaína, pelo valor de R$ 50 com o grupo criminoso. Os policiais civis realizaram a abordagem dos traficantes, ocasião em que uma das investigadas, de 39 anos, fugiu e tentou dispensar várias porções de droga no bueiro do local.



A traficante foi capturada e a droga apreendida. Com outra traficante, de 30 anos, foram apreendidas mais 14 porções de cocaína, prontas para a venda, que estavam escondidas no sutiã. O casal de traficantes, de 43 e 53 anos, ex-companheiros, dava apoio às vendas realizadas pelas duas mulheres.

O tráfico de drogas está recrutando mulheres com a finalidade de tentar evitar uma ação policial.



Os traficantes foram autuados em flagrante e encaminhados para carceragem da PCDF, ficando à disposição do Poder Judiciário.