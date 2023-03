PCDF prende trio criminoso responsável por dez crimes de furtos e roubos em residência

Três homens, de 23, 24 e 29 anos, foram presos e autuados por associação criminosa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos com mandado de prisão e um em flagrante, nesta quinta-feira (23).



A investigação durou cerca de oito meses, período em que os policiais da 15ª DP conseguiram identificar o envolvimento do grupo criminoso em dez crimes de roubos e furtos em residência, nas cidades de Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Taguatinga e São Sebastião.



O trio criminoso costumava agir de maneira semelhante, utilizando-se de veículos sem procedência para inicialmente furtar residências vazias. Um indivíduo permanecia no veículo, enquanto os outros dois entravam nas residências, caso se deparassem com alguém, ameaçava com uma arma de fogo e rendiam as vítimas.



Durante as buscas, foram localizados diversos televisores, aparelhos celulares, videogames, computadores e vários objetos dos roubos e furtos realizados pelo grupo criminoso, além de 300g de cocaína, balança de precisão, uma pistola calibre 9mm e um simulacro de submetralhadora, e R$ 1 mil, em espécie.





Três homens, de 23, 24 e 29 anos, foram presos e autuados por associação criminosa, roubo na forma majorada, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, podendo receber penas que somadas podem chegar a 30 anos de reclusão.

Outro envolvido, de 53 anos, com extensa ficha criminal, considerado o líder do grupo criminoso, encontra-se foragido. Todos os presos possuem passagens pelos crimes de roubos e furtos em residência, roubo e receptação.