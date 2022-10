PCDF prende homem acusado de assaltar coletivos na Estrutural

Na manhã desta segunda-feira, 17, a PCDF prendeu um homem de 21 anos, investigado por cometer assaltos em coletivos na Estrutural

Na manhã desta segunda-feira, 17, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ªDP, prendeu um homem de 21 anos, investigado por cometer assaltos em coletivos na Estrutural.

O suspeito, identificado após a prática de dois roubos nos últimos meses, atuava sempre da mesma forma.

Dava sinal para o motorista na parada, ingressava no coletivo com uma faca e, mediante grave ameaça, subtraía o dinheiro do caixa, os pertences dos trabalhadores e fugia em seguida.

O indivíduo foi indiciado por roubo circunstanciado com emprego de arma branca. Ele já possuía passagens na Polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O homem, caso seja condenado, poderá pegar mais de 13 anos de prisão. O preso foi encaminhado ao cárcere da PCDF.