Novos presidentes do Inas e do Iprev são nomeados

Ney Ferraz, que era o diretor-presidente do Iprev e ocupava o mesmo cargo interinamente no Inas, assume a Secretaria de Planejamento

Paco Britto, que está no cargo de governador em exercício, assinou as publicações do Diário Oficial do DF desta segunda-feira (17) que nomeam os novos presidentes do Inas (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal) e do Iprev (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal).

A publicação cessa os efeitos do ato que nomeou Ney Ferraz Júnior, diretor-presidente do Iprev, para responder interinamente pelo cargo de diretor-presidente do Inas. Ele também foi exonerado do cargo em que ocupava no Iprev para ocupar assumir a Secretaria de Planejamento.

Bruno Alvim Moura foi exonerado do cargo de diretor de finanças do Inas e nomeado para o cargo de diretor-presidente do mesmo Instituto.

Outro a ser exoneado por estar sendo nomeado para outro cargo é Paulo Ricardo Andrade Moita, que era o diretor da diretoria de administração e finanças do Iprev, e se tornou o diretor-presidente do Iprev.