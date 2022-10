Jornada da Mulher Trabalhadora abre 360 vagas

São 360 vagas para o projeto de qualificação profissional. As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas até o próximo domingo (23)

Foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (17) o chamamento público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação do projeto Jornada da Mulher Trabalhadora – Água Quente.

São 360 vagas para o projeto de qualificação profissional. As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas até o próximo domingo (23), preenchendo o formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Trabalho. Confira a disposição das vagas.

Para participar, é necessário declarar estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou em situaçaõ de desemprego e que necessite de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultural do DF.

Além disso, a idade mínima é 16 anos, e menores de idade devem preencher o formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais. O projeto também pede que, preferencialmente, os candidatos morem na Região Administrativa do Recanto das Emas, especificamente no Setor Habitacional Água Quente, local de execução das atividades.

O resultado final da pré-matrícula será disponibilizado no site da Secretaria do Trabalho a partir do dia 25. As atividades estão previstas para serem iniciadas no dia 31 deste mês.